Ещё
В Кизеле осудили мужчину, который угрожал топором продавцу магазина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кизеле осудили мужчину, который угрожал топором продавцу магазина 

АиФ Пермь 38 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В Кизеле суд вынес приговор 35-летнему уроженцу Читинского края. Его признали виновным в угрозе убийством.
«В сентябре прошлого года в дежурную часть полиции Кизела поступило заявление от местной жительницы. Женщина сообщила, что у одного из магазинов города мужчина с топором угрожает её убить», — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
По вызову первым к месту приехали инспекторы ДПС ГИБДД. Они задержали злоумышленника, который вёл себя агрессивно.
Выяснилось, что задержанный недавно освободился из мест лишения свободы. В тот день он топором разбил стекло припаркованного у магазина автомобиля. Машина принадлежала продавцу. Женщина услышала звуки сработавшей сигнализации, выбежала на улицу и попыталась остановить злоумышленника. Мужчина замахнулся на неё топором, угрожая при этом убийством.
Перепуганная женщина вернулась в магазин и вызвала полицию.
Суд приговорил виновного к 1 году и 4 месяцам в исправительной колонии строгого режима.
АиФ Пермь: последние новости
В Перми мошенники обманом убеждали соискателей работы покупать спецодежду В Перми задержали мужчину, воровавшего вещи и технику из автомобилей Бывшего замначальника колонии осудили за взятку монитором
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»45
У Клюева нашли тяжелую болезнь22
Столтенберг анонсировал совещание по России120
Россиян оставят без торговых центров218
Трамп унизил Макрона111
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
04:05
Варум окончательно решила судьбу «Зимней вишни»
Шоу-бизнес Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение