В Кизеле осудили мужчину, который угрожал топором продавцу магазина

Кизеле суд вынес приговор 35-летнему уроженцу Читинского края. Его признали виновным в угрозе убийством.

«В сентябре прошлого года в дежурную часть полиции Кизела поступило заявление от местной жительницы. Женщина сообщила, что у одного из магазинов города мужчина с топором угрожает её убить», — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

По вызову первым к месту приехали инспекторы ДПС ГИБДД . Они задержали злоумышленника, который вёл себя агрессивно.

Выяснилось, что задержанный недавно освободился из мест лишения свободы. В тот день он топором разбил стекло припаркованного у магазина автомобиля. Машина принадлежала продавцу. Женщина услышала звуки сработавшей сигнализации, выбежала на улицу и попыталась остановить злоумышленника. Мужчина замахнулся на неё топором, угрожая при этом убийством.

Перепуганная женщина вернулась в магазин и вызвала полицию.