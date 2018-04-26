В Кизеле осудили мужчину, который угрожал топором продавцу магазина 

В Кизеле суд вынес приговор 35-летнему уроженцу Читинского края. Его признали виновным в угрозе убийством.
«В сентябре прошлого года в дежурную часть полиции Кизела поступило заявление от местной жительницы. Женщина сообщила, что у одного из магазинов города мужчина с топором угрожает её убить», — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
По вызову первым к месту приехали инспекторы ДПС ГИБДД. Они задержали злоумышленника, который вёл себя агрессивно.
Выяснилось, что задержанный недавно освободился из мест лишения свободы. В тот день он топором разбил стекло припаркованного у магазина автомобиля. Машина принадлежала продавцу. Женщина услышала звуки сработавшей сигнализации, выбежала на улицу и попыталась остановить злоумышленника. Мужчина замахнулся на неё топором, угрожая при этом убийством.
Перепуганная женщина вернулась в магазин и вызвала полицию.
Суд приговорил виновного к 1 году и 4 месяцам в исправительной колонии строгого режима.