Сумму растраты пресс-секретаря РКН «скостили» на 17 миллионов

Об этом ТАСС рассказал адвокат одного из фигурантов дела Артур Большаков.

По его словам, ранее подследственным вменялось хищение всей суммы полученных им зарплат — более 20 миллионов рублей. Теперь после получения результатов бухгалтерской экспертизы, размер хищения следствием уменьшен до 6 миллионов рублей.

При этом Следственный комитет России переквалифицировал уголовное дело со статьи о мошенничестве на статью о растрате. При этом никто из обвиняемых своей вины не признал и на сделку со следствием не пошел.

5 октября 2017 года Чертановский суд Москвы отправил до 7 мая 2018 года под домашний арест Ампелонского, Едидина и Весельчакова. По делу сотрудников Роскомнадзора также проходит гендиректор ФГУП «Главный радиочастотный центр» Анастасия Звягинцева, которая находится под подпиской о невыезде.

Подследственных подозревают в том, что путем фиктивного оформления людей на работу и оплаты их труда они растратили немалую сумму. В частности, Ампелонский пользовался банковской карточкой, на которую переводились эти деньги. Карта была оформлена на подставное лицо, но при обыске ее не нашли. Фигурантам дела изначально вменялось причинение ущерба в размере около 23 миллионов рублей.