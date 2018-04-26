Обвинение против пресс-секретаря Роскомнадзора переквалифицировали с мошенничества на растрату

По решению суда В. Ампелонский, начальник правового управления Роскомнадзора Б. Едидин и советник гендиректора ФГУП „Главный радиочастотный центр“ А. Весельчаков находятся под домашний арестом до 7 мая, а генеральный директор ФГУП „Главный радиочастотный центр“ Анастасия Звягинцева — под подпиской о невыезде.

Фигурантам было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (»Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Уголовное дело расследует Следственный комитет (СК) РФ . Оно было возбуждено по факту заключения фиктивных трудовых договоров. Незаконная зарплатная схема действовала с 2012 г. по февраль 2017 г. За этот период было похищено более 20 млн руб.

По версии следствия, В. Ампелонский пользовался банковской картой, на которую переводились деньги для реализации «черной схемы». Эта карта была оформлена на подставное лицо, при этом ее не нашли при обысках.