Обвинение против пресс-секретаря Роскомнадзора переквалифицировали с мошенничества на растрату 

Следствие переквалифицировало с мошенничества на растрату обвинение против пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, начальника правового управления ведомства Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александра Весельчакова. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил адвокат Артур Большаков. «На этой неделе В. Ампелонскому, Б. Едидину и А. Весельчакову переквалифицировали обвинение со ст. 159 „Мошенничество“ на ст. 160 „Растрата“, — сказал он.
По решению суда В. Ампелонский, начальник правового управления Роскомнадзора Б. Едидин и советник гендиректора ФГУП „Главный радиочастотный центр“ А. Весельчаков находятся под домашний арестом до 7 мая, а генеральный директор ФГУП „Главный радиочастотный центр“ Анастасия Звягинцева — под подпиской о невыезде.
Фигурантам было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (»Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Уголовное дело расследует Следственный комитет (СК) РФ. Оно было возбуждено по факту заключения фиктивных трудовых договоров. Незаконная зарплатная схема действовала с 2012 г. по февраль 2017 г. За этот период было похищено более 20 млн руб.
По версии следствия, В. Ампелонский пользовался банковской картой, на которую переводились деньги для реализации «черной схемы». Эта карта была оформлена на подставное лицо, при этом ее не нашли при обысках.