Житель Куменского района остался без отпускных, поверив мошенникам

Вчера в межмуниципальный отдел МВД России «Куменский» обратился 40-летний житель одного из поселков района — у него с карты путем обмана были похищены отпускные в сумме более 24 тысяч рублей.

Потерпевший пояснил полицейским, что еще 12 апреля ему на сотовый телефон позвонила незнакомая девушка, которая сообщила, что он выиграл крупный денежный приз, и попросила сообщить номер банковской карты, на которую нужно его перечислить.

Обрадованный житель Куменского района сообщил номер своей карты и код безопасности (цифры с обратной стороны карты), а чуть позже и цифры, поступившие ему в смс-сообщении от банка (пароль для доступа в «личный кабинет»). Сразу после этого деньги, которые были у него на счеты, были списаны злоумышленниками.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские проводят оперативно-технические мероприятия.

Фото — kubannews.ru