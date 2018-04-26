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Житель Куменского района остался без отпускных, поверив мошенникам
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Житель Куменского района остался без отпускных, поверив мошенникам 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Вчера в межмуниципальный отдел МВД России «Куменский» обратился 40-летний житель одного из поселков района — у него с карты путем обмана были похищены отпускные в сумме более 24 тысяч рублей.
Потерпевший пояснил полицейским, что еще 12 апреля ему на сотовый телефон позвонила незнакомая девушка, которая сообщила, что он выиграл крупный денежный приз, и попросила сообщить номер банковской карты, на которую нужно его перечислить.
Обрадованный житель Куменского района сообщил номер своей карты и код безопасности (цифры с обратной стороны карты), а чуть позже и цифры, поступившие ему в смс-сообщении от банка (пароль для доступа в «личный кабинет»). Сразу после этого деньги, которые были у него на счеты, были списаны злоумышленниками.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские проводят оперативно-технические мероприятия.
Фото — kubannews.ru
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