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Двое мужчин купили 5 кг синтетических наркотиков для продажи в Ижевске
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Двое мужчин купили 5 кг синтетических наркотиков для продажи в Ижевске 

ИА «Сусанин» 38 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Двое мужчин купили 5 кг синтетических наркотиков для продажи в Ижевске. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, злоумышленников задержали — ими оказались жители Ижевска и Севастополя.
«В период сентября 2017 года данные лица, находясь на территории Ижевска, а Г. еще на территории Севастополя, с использованием сети интернет совместно приобрели у не установленного следствием лица синтетическое наркотическое средство весом более 5 кг, что является особо крупным размером», — говорится в сообщении.
Злоумышленников задержали сотрудники ФСБ. Против мужчин возбудили уголовное дело. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
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