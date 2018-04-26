Двое мужчин купили 5 кг синтетических наркотиков для продажи в Ижевске

Ижевск. Удмуртия . Двое мужчин купили 5 кг синтетических наркотиков для продажи в Ижевске. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, злоумышленников задержали — ими оказались жители Ижевска и Севастополя

«В период сентября 2017 года данные лица, находясь на территории Ижевска, а Г. еще на территории Севастополя, с использованием сети интернет совместно приобрели у не установленного следствием лица синтетическое наркотическое средство весом более 5 кг, что является особо крупным размером», — говорится в сообщении.