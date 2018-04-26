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Башкир напал с ножом на своих знакомых
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Башкир напал с ножом на своих знакомых 

360tv.ru 50 минут назад
В Белорецке в отношении 39‐летнего местного жителя расследуют уголовное дело. Его подозревают в нанесении множественных ножевых ранений своим знакомым. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на пресс‐службу регионального СК.
По версии следствия, 21 марта у себя дома пьяный подозреваемый напал с ножом на двух гостей
из-за  личной неприязни. Никто не погиб, так как потерпевшие оказали сопротивление.
В начале года башкирские полицейские провели масштабную спецоперацию по ликвидации подпольного завода по производству спиртного.
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