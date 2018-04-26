На главу администрации Талицкого городского округа совершено покушение

"Действительно, было [покушение]. [Толкачев] не пострадал, сейчас находится на выезде", — сказали в администрации Талицкого городского округа.

Талицким межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в связи с покушением на убийство. «Сейчас в рамках расследования уголовного дела проводится комплекс мер для установления всех причин произошедшего. Фигурантов в деле пока нет, оно возбуждено по факту покушения», — сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы регионального главка МВД, в полицию Талицы поступило сообщение о том, что в поселке Троицкий неизвестный произвел несколько выстрелов по автомобилю Toyota, в котором находился местный житель 1966 года рождения.

"В результате инцидента мужчина не пострадал.

В населенный пункт выехала следственно-оперативная группа территориального ОВД ", — сказали в пресс-службе, добавив, что нападавший с места нападения скрылся.

Александр Толкачев возглавляет Талицикий городской округ с 26 марта 2012 года.