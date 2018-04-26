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На главу администрации Талицкого городского округа совершено покушение
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На главу администрации Талицкого городского округа совершено покушение 

ТАСС 45 минут назад
Фото: РИА "Новый День"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Покушение совершено на главу Талицкого городского округа Александра Толкачева в Свердловской области, сообщили в четверг ТАСС в местной администрации.
"Действительно, было [покушение]. [Толкачев] не пострадал, сейчас находится на выезде", — сказали в администрации Талицкого городского округа.
Талицким межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в связи с покушением на убийство. «Сейчас в рамках расследования уголовного дела проводится комплекс мер для установления всех причин произошедшего. Фигурантов в деле пока нет, оно возбуждено по факту покушения», — сказали в пресс-службе.
По данным пресс-службы регионального главка МВД, в полицию Талицы поступило сообщение о том, что в поселке Троицкий неизвестный произвел несколько выстрелов по автомобилю Toyota, в котором находился местный житель 1966 года рождения.
"В результате инцидента мужчина не пострадал.
В населенный пункт выехала следственно-оперативная группа территориального ОВД", — сказали в пресс-службе, добавив, что нападавший с места нападения скрылся.
Александр Толкачев возглавляет Талицикий городской округ с 26 марта 2012 года.
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