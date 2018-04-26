Жительница Калужской области обвиняется в мошенничестве при осуществлении сделок с объектами недвижимости

Следственным управлением УМВД России по Калужской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

По версии следствия, жительница Жуковского района предложила гражданам, проживающим в трехкомнатной муниципальной квартире и имеющим значительную задолженность по оплате услуг ЖКХ, сделку. Женщина пообещала квартиросъемщикам погасить за них долги по коммунальным платежам, оказать содействие в приватизации квартиры и произвести её обмен на квартиру меньшей площади с соответствующей доплатой разницы в цене.

Получив согласие жильцов, фигурантка оказала им содействие в проведении процедуры приватизации жилья. После этого в одном из агентств недвижимости она составила договор купли-продажи квартиры, указав в качестве покупателя свое имя и попросив должностное лицо агентства отметить в документе, что расчет по договору произведен полностью в момент его подписания сторонами.

Доверяя своей знакомой и рассчитывая, что женщина исполнит свои обязательства по выплате причитающихся им денежных средств и приобретению на их имя нового жилья, собственники недвижимости подписали договор купли-продажи, однако, с их слов, деньги так и не получили.

В дальнейшем фигурантка приобрела на свое имя однокомнатную квартиру и предложила бывшим владельцам трехкомнатной квартиры переехать по новому адресу, утаив при этом, что предлагаемый им для проживания объект недвижимости не является их собственностью. Таким образом, потерпевшим был причинен ущерб на сумму более двух миллионов рублей, также они лишились права на жилое помещение в виде трехкомнатной квартиры.

В ближайшее время, после утверждения обвинительного заключения, материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу.