Суд до августа продлил арест устроившему стрельбу в школе в Ивантеевке подростку

МОСКВА , 26 апреля. / ТАСС /. Басманный суд Москвы в четверг продлил на три месяца срок ареста девятиклассника, устроившего стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке в прошлом году. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Виктор Запрудский.

"Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста в отношении моего подзащитного до 5 августа", — сказал защитник, уточнив, что срок следствия по делу установлен до той же даты.

По словам адвоката, СК настаивал на продлении ареста подростку в связи с тем, что необходимо завершить ряд следственных действий и получить результаты психиатрической экспертизы обвиняемого. «Также будет уточняться размер ущерба, причиненный школе действиями моего подзащитного», — отметил Запрудский.

5 сентября 2017 года ученик 9-го класса принес в школу самодельные взрывпакеты, топор и пневматическое оружие. Он выстрелил из него в учительницу и ударил ее топором, а пиротехнические средства взорвал. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна, они были госпитализированы с различными травмами.

Подростку вменялось совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 ("Покушение на убийство двух или более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности или выполнением общественного долга, совершенное из хулиганских побуждений общественно опасным способом") и ч. 3 ст. 213 ("Хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК РФ

Позднее следствие ужесточило обвинение и добавило подростку три статьи: ч. 2 ст. 167 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом"), ч. 1 ст. 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") и ч. 1 ст. 223.1 ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств") УК РФ.