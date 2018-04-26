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Присяжные вынесли обвинительный вердикт девяти участникам группировки «Химмаш» в Мордовии
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Присяжные вынесли обвинительный вердикт девяти участникам группировки «Химмаш» в Мордовии 

ТАСС 1 час назад
САРАНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт в отношении девяти участников преступной группы «Химмаш», действовавшей в Мордовии в 2000-х годах, сообщает в четверг пресс-служба Верховного суда республики.
"Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении девяти подсудимых, которые обвиняются в ряде тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых участие в преступном сообществе и вымогательства", — говорится в сообщении суда.
Четырем из девяти подсудимых инкриминируется также убийство лидера группировки «Химмаш» Андрея Борисова. Все подсудимые также входили в эту преступную группировку, уточнили ТАСС в пресс-службе суда.
"Перед присяжными заседателями по уголовному делу было поставлено свыше 200 вопросов. Коллегия присяжных предоставила суду вердикт, в котором признала подсудимых виновными по всем пунктам предъявленного обвинения", — отметили в Верховном суде Мордовии.
Дата вынесения приговора суда пока не определена, пояснили ТАСС в пресс-службе суда.
Преступная группировка «Химмаш»
"Химмаш" была одной из преступных группировок, действовавших на территории Мордовии в 2000-х годах. По данным следствия, ее создал житель Саранска Андрей Борисов с целью вымогательства денег у местных предпринимателей. Помимо этого, участники «Химмаша» занимались незаконным оборотом оружия и убийствами. Сам Борисов был застрелен в 2003 году, предположительно, своими же людьми, после чего, как считает следствие, группировку возглавил Юрий Шорчев.
С 2001 по 2008 год участники «Химмаша» путем вымогательств получили около 5 млн рублей от местных предпринимателей, а Шорчев — более 10 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Мордовии.
В апреле 2009 года были задержаны лидер ОПГ и два киллера, затем были задержаны и другие участники группировки. В июле 2012 года суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима 41-летнего Юрия Сорокина, который осужден за то, что, будучи членом «Химмаша» убил троих жителей Мордовии и совершил еще одно покушение на убийство.
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