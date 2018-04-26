Присяжные вынесли обвинительный вердикт девяти участникам группировки «Химмаш» в Мордовии

САРАНСК , 26 апреля. / ТАСС /. Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт в отношении девяти участников преступной группы «Химмаш», действовавшей в Мордовии в 2000-х годах, сообщает в четверг пресс-служба Верховного суда республики.

"Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении девяти подсудимых, которые обвиняются в ряде тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых участие в преступном сообществе и вымогательства", — говорится в сообщении суда.

Четырем из девяти подсудимых инкриминируется также убийство лидера группировки «Химмаш» Андрея Борисова . Все подсудимые также входили в эту преступную группировку, уточнили ТАСС в пресс-службе суда.

"Перед присяжными заседателями по уголовному делу было поставлено свыше 200 вопросов. Коллегия присяжных предоставила суду вердикт, в котором признала подсудимых виновными по всем пунктам предъявленного обвинения", — отметили в Верховном суде Мордовии.

Дата вынесения приговора суда пока не определена, пояснили ТАСС в пресс-службе суда.

Преступная группировка «Химмаш»

"Химмаш" была одной из преступных группировок, действовавших на территории Мордовии в 2000-х годах. По данным следствия, ее создал житель Саранска Андрей Борисов с целью вымогательства денег у местных предпринимателей. Помимо этого, участники «Химмаша» занимались незаконным оборотом оружия и убийствами. Сам Борисов был застрелен в 2003 году, предположительно, своими же людьми, после чего, как считает следствие, группировку возглавил Юрий Шорчев.

С 2001 по 2008 год участники «Химмаша» путем вымогательств получили около 5 млн рублей от местных предпринимателей, а Шорчев — более 10 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Мордовии.