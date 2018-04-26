«Кому-то понадобилось убрать главврача». Дело врачей в Новосибирске ушло в суд: страсти накаляются

Как стало известно «ФедералПресс» , накануне в адрес уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова поступило обращение от компании «Экстен Медикал Сибирь», заместитель директора которой Жанна Вакулина также обвиняется по данному уголовному делу. В нем предприятие, не первое десятилетие занимающееся поставками расходных материалов в области кардиологии, обращает внимание федерального бизнес-омбудсмена на тот факт, что все выдвинутые обвинения строятся на странно проведенных экспертных исследованиях. О некачественно проведенной экспертизе также говорят адвокаты обвиняемых, которые убеждены, что уголовное дело стало результатом «подковерной» войны различных группировок за контроль над одним из крупнейших медучреждений города.

«Нет никаких сомнений в том, что заведенное три года назад уголовное дело преследует определенные мотивы, — заявил «ФедералПресс» адвокат Владимир Герасимов , который представляет интересы замдиректора компании «Экстен Медикал Сибирь» Жанны Вакулиной. — За три года, в течение которых велось расследование, все попытки добиться объективного рассмотрения материалов отфутболивались на самых разных этапах».

В начале апреля Главное следственное управление ГУ МВД России по Новосибирской области сообщило о завершении расследования по фактам мошенничества, а также покушений на мошенничество в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст.159 УК РФ). «В состав группы из восьми человек входили руководители одного из медицинских учреждений Новосибирска , а также представители компаний, занимающихся поставкой оборудования и инструментов для медицинских учреждений, — говорилось в сообщении ведомства. — Установлено, что контракты заключались по завышенным ценам». Чуть позже заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по данному уголовному делу, направив его в Центральный районный суд Новосибирска. Ни надзорное ведомство, ни КГСУ не сообщали фамилии обвиняемых, хотя было очевидно, что в их числе помимо начальника отдела закупок больницы, заведующих отделением сосудистой хирургии и рентгенхирургическим отделением горбольницы, а также «ряда руководителей коммерческих организаций», фигурируют бывший главврач ГКБ № 1 Вадим Коваленко и его сын Андрей.

Данное уголовное дело стало резонансным три года назад, когда в октябре 2015 года было возбуждено по результатам прокурорских проверок, которые были проведены в городской клинической больнице № 1. Оно было заведено после того, как неожиданно для многих, ссылаясь на свое здоровье, подал в отставку ее главный врач Вадим Коваленко. Заслуженный врач Российской Федерации, который дважды избирался депутатом новосибирского горсовета, проработал на этой должности почти четверть века, застав самые трудные времена российского здравоохранения.

«Убежден, что вся история с Вадимом Коваленко сродни операции по переделу рынка, — считает адвокат Владимир Герасимов. — Просто кому-то понадобилось убрать с должности главврача горбольницы, уважаемого человека, для чего понадобились обвинения в хищениях, которых в реальности не было».

Обращает на себя внимание динамика суммы ущерба, которую следственные органы вменяли обвиняемым. Если почти три года назад правоохранители говорили о том, что он составляет 24 млн рублей, то в феврале прошлого года они уже твердили про 52 млн рублей. К моменту передачи дела в суд, когда следователем было установлено 19 эпизодов мошенничества и два — покушения на мошенничество, сумма похищенных денежных средств неожиданно сократилась почти в три раза, составив сумму 17 млн рублей. При этом интересно, что на имущество обвиняемых, оцениваемое в 25 млн рублей, по инициативе следствия был наложен арест.

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Фото: sibmedia.ru