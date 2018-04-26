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В Москве мошенники продали пенсионерке за 1 млн рублей персиковый сок под видом лекарства
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В Москве мошенники продали пенсионерке за 1 млн рублей персиковый сок под видом лекарства 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве двух приезжих по подозрению в мошенничестве; как выяснилось, они продали пенсионерке персиковый сок под видом дорогостоящего лекарства от тяжелого заболевания. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичной полиции.
"70-летняя жительница района Гольяново сообщила в полицию, что ей на городской телефон позвонила женщина, которая представилась сотрудницей медицинского учреждения. Звонившая сказала, что у женщины якобы выявлено тяжелое заболевание, и ей необходимо дорогостоящее лекарство", — сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, спустя почти два часа в квартиру пенсионерки на Чусовскую улицу приехал мужчина, который забрал деньги и передал пакет с лекарством. Мужчина проинструктировал потерпевшую, что пакет нужно на некоторое время оставить в холодильнике. «Позднее женщина обнаружила, что в пакете находилось не лекарство, а персиковый сок. Сумма ущерба составила более миллиона рублей», — отметил представитель столичной полиции.
По подозрению в совершении преступления задержаны 25-летний и 41-летний приезжие. Один из задержанных оказался ранее судим. «По словам задержанных, большую часть похищенных денег они передали сообщнику. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье „Мошенничество“, — сообщил представитель полиции, добавив, что ведется розыск соучастников преступления.
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