Ещё
Духи и мыло: бывший охранник ТЦ несколько месяцев грабил парфюмерную секцию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Духи и мыло: бывший охранник ТЦ несколько месяцев грабил парфюмерную секцию 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Следователи УМВД по Самаре завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя города. Мужчину обвиняют в краже декоративной косметики и парфюмерии на 150 000 рублей.
В январе этого года во время ревизии работники секции парфюмерии в одном из ТЦ Советского района обнаружили недостачу товара.
Владелец магазина выяснил, что к пропаже ассортимента сотрудники магазина не имеют отношения. Выйти на след незваного гостя помогла внимательность одной из сотрудниц. 4 февраля женщина пришла, как обычно, на работу и, открыв входную дверь, поняла, что в магазине ночью кто-то был. В тот же день она обратилась в полицию.
Стражи порядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения. На них было видно мужчину, который около полуночи подошел к секции и ключом открыл замок на рольставнях.
Полицейские поняли, что злоумышленник знал, где находится пульт управления, и попросту отключил камеры. На архивных видеозаписях было видно, что таким образом мужчина попадал в магазин не раз.
Сотрудники торгового центра по приметам опознали в нем бывшего сотрудника супермаркета. Оперативники задержали его.
— Мужчина сознался и сказал, что на преступление он пошел потому, что ему не на что жить. Похищенный товар он продавал прохожим женщинам, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
Всего самарец успел украсть 200 единиц парфюмерной и косметической продукции, среди которых женская и мужская парфюмерия различных марок, мыло, кремы и декоративная косметика. Общая сумма причиненного ущерба составила более 150 000 рублей.
Уголовное дело по статье «Кража» следователи направили в суд.
63.ru: последние новости
«У меня немеют ноги»: в Самаре подполковника ФСБ Гудованого оставили под стражей Перечисляли взятки на карту: кадровик самарской почты обещала покровительство за деньги Помогали «отмывать» деньги: в Самаре закрыли подпольный банк
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»45
У Клюева нашли тяжелую болезнь24
Столтенберг анонсировал совещание по России124
Россиян оставят без торговых центров217
Трамп унизил Макрона105
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
04:05
Варум окончательно решила судьбу «Зимней вишни»
Шоу-бизнес Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение