Духи и мыло: бывший охранник ТЦ несколько месяцев грабил парфюмерную секцию

Следователи УМВД по Самаре завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя города. Мужчину обвиняют в краже декоративной косметики и парфюмерии на 150 000 рублей.

В январе этого года во время ревизии работники секции парфюмерии в одном из ТЦ Советского района обнаружили недостачу товара.

Владелец магазина выяснил, что к пропаже ассортимента сотрудники магазина не имеют отношения. Выйти на след незваного гостя помогла внимательность одной из сотрудниц. 4 февраля женщина пришла, как обычно, на работу и, открыв входную дверь, поняла, что в магазине ночью кто-то был. В тот же день она обратилась в полицию.

Стражи порядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения. На них было видно мужчину, который около полуночи подошел к секции и ключом открыл замок на рольставнях.

Полицейские поняли, что злоумышленник знал, где находится пульт управления, и попросту отключил камеры. На архивных видеозаписях было видно, что таким образом мужчина попадал в магазин не раз.

Сотрудники торгового центра по приметам опознали в нем бывшего сотрудника супермаркета. Оперативники задержали его.

— Мужчина сознался и сказал, что на преступление он пошел потому, что ему не на что жить. Похищенный товар он продавал прохожим женщинам, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области

Всего самарец успел украсть 200 единиц парфюмерной и косметической продукции, среди которых женская и мужская парфюмерия различных марок, мыло, кремы и декоративная косметика. Общая сумма причиненного ущерба составила более 150 000 рублей.

Уголовное дело по статье «Кража» следователи направили в суд.