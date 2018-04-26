Олег Кондрашов — в розыске. Куда уехал бывший сити-менеджер?

В чём обвиняют экс-чиновников?

По версии следствия, Олега Кондрашов и Владимир Привалов в 2012-13 гг. получили от одного из предпринимателей лично и через посредников взятку в 17 млн руб. Денежные средства передавались им за общее покровительство и решение входящих в их компетенцию вопросов. В частности — за содействие в предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением ритуальных услуг населению, и выделение земельного участка для строительства крематория. Крематорий в Сормовском районе работает с июля 2017 года.

Олег Кондрашов, по словам Светланы Петренко, объявлен в розыск, а Владимир Привалов и, по версии следствия, посредники в получении взятки — предприниматели Сергей Муравлёв и Юрий Гришин — задержаны, им предъявили обвинение. Суд решил арестовать В. Привалова до 16 июня.

Что ответил подследственный?

Он отрицает вину: «Следственные органы в 2015 году детально проверили вопрос по кладбищам и состава преступления не нашли… Подозрение в продаже каких-либо должностей или получении взяток я полностью отрицаю. Этого не было. Получается, что то преследование, которое в 2015 году против меня пытался организовать Олег Валентинович Сорокин (экс-глава города, сейчас сам находится в СИЗО ), сегодня вновь зачем-то возобновляется. Три года назад следственные органы детально проверяли все аспекты этого дела, в том числе проводились экспертизы. Состава преступления не нашли. Зачем и кому понадобилось вновь возвращаться к этой теме, я ответить не могу. Следствие пусть разбирается».

Бывший глава городской администрации сообщил, что проходит за границей реабилитацию после хирургической операции, а до отъезда из России вопросов у следствия к нему не было.