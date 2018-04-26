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Олег Кондрашов — в розыске. Куда уехал бывший сити-менеджер?
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Олег Кондрашов — в розыске. Куда уехал бывший сити-менеджер? 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его бывшего же заместителя Владимира Привалова. Об этом сообщила официальный представитель Следкома РФ Светлана Петренко. По её словам, экс-чиновников подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
В чём обвиняют экс-чиновников?
По версии следствия, Олега Кондрашов и Владимир Привалов в 2012-13 гг. получили от одного из предпринимателей лично и через посредников взятку в 17 млн руб. Денежные средства передавались им за общее покровительство и решение входящих в их компетенцию вопросов. В частности — за содействие в предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением ритуальных услуг населению, и выделение земельного участка для строительства крематория. Крематорий в Сормовском районе работает с июля 2017 года.
Олег Кондрашов, по словам Светланы Петренко, объявлен в розыск, а Владимир Привалов и, по версии следствия, посредники в получении взятки — предприниматели Сергей Муравлёв и Юрий Гришин — задержаны, им предъявили обвинение. Суд решил арестовать В. Привалова до 16 июня.
Что ответил подследственный?
Олег Кондрашов ответил на претензии следствия через собственное информационное агентство НИА «Нижний Новгород».
Он отрицает вину: «Следственные органы в 2015 году детально проверили вопрос по кладбищам и состава преступления не нашли… Подозрение в продаже каких-либо должностей или получении взяток я полностью отрицаю. Этого не было. Получается, что то преследование, которое в 2015 году против меня пытался организовать Олег Валентинович Сорокин (экс-глава города, сейчас сам находится в СИЗО), сегодня вновь зачем-то возобновляется. Три года назад следственные органы детально проверяли все аспекты этого дела, в том числе проводились экспертизы. Состава преступления не нашли. Зачем и кому понадобилось вновь возвращаться к этой теме, я ответить не могу. Следствие пусть разбирается».
Бывший глава городской администрации сообщил, что проходит за границей реабилитацию после хирургической операции, а до отъезда из России вопросов у следствия к нему не было.
«Оставим в стороне содержание обвинений — с этим разберётся следствие. С политической точки зрения в Нижегородской области идёт зачистка политического пространства от старых элит, — считает социолог Александр Прудник. — Видимо, их сочли неэффективными и коррумпированными. Решение бескомпромиссное — Сорокин и Кондрашов независимо от личных отношений, судя по всему, попадают под карающую руку».
Членство Олега Кондрашова в партии «Единая Россия» приостановлено.
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