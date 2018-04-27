В Башкирии антикоррупционеру, подарившему возлюбленной «Мерседес», продлили арест

Борцу с коррупцией, который прославился тем, что подарил возлюбленной дорогостоящий автомобиль марки Mercedes, продлили содержание под стражей. Под арестом ему придётся находиться ещё почти два месяца — до 16 июля. Решение об этом принял Стерлитамакский городской суд. Следующее заседание по делу антикоррупционера состоится в середине мая.

Экс-сотрудника органов внутренних дел подозревают в превышении должностных полномочий, а также в коррупционных правонарушениях.

Игорь В. привлёк к себе внимание, когда в Сети появился видеоролик, в котором мужчина дарит возлюбленной дорогой автомобиль. Позже женщина пояснила журналистам, что купила машину сама по трейд-ин.

Ведомственная проверка, которую начали в прошлом году, показала, что сотрудник полиции, имея официальный ежегодный доход в 1 миллион рублей, в период с 2013 по 2017 годы купил двухэтажный особняк со спа-комплексом в сосновом бору под Уфой , два внедорожника — Range Rover Evoque и Mercedes-Benz GLA 250 4 MATIC и ещё два нежилых помещения в башкирской столице. Имущество чиновника оценили в 24,7 миллиона рублей. Рыночная стоимость — более 42 миллионов. Все дома и машины бывшего сотрудника МВД арестовали.

— В ходе проверки он был уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, — сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.