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В столице Урала зарезавший студентку дворник сел на 11 лет
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В столице Урала зарезавший студентку дворник сел на 11 лет 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
26 апреля Чкаловский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 42-летнему дворнику, признав его виновным в убийстве 20-летней студентки колледжа. Он проведет 11 лет в колонии строгого режима. Кроме того, подсудимый заплатит родственникам девушки 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.
По данным следствия, убитая дружила с малолетней дочерью дворника — они жили в микрорайоне Солнечном на улице Лучистой. В ночь на 17 октября 2017 года подсудимый пришел к девушке домой, они повздорили. Мужчина схватил нож и 6 раз ударил студентку в область груди и плеча. Она скончалась на месте.
Ранее по теме: Дворник зарезал 20-летнюю екатеринбурженку
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