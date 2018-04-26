В столице Урала зарезавший студентку дворник сел на 11 лет

26 апреля Чкаловский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 42-летнему дворнику, признав его виновным в убийстве 20-летней студентки колледжа. Он проведет 11 лет в колонии строгого режима . Кроме того, подсудимый заплатит родственникам девушки 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным следствия, убитая дружила с малолетней дочерью дворника — они жили в микрорайоне Солнечном на улице Лучистой. В ночь на 17 октября 2017 года подсудимый пришел к девушке домой, они повздорили. Мужчина схватил нож и 6 раз ударил студентку в область груди и плеча. Она скончалась на месте.

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