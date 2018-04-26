Ещё
В Нижнем Новгороде найдены застреленными мужчина и его подруга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Нижнем Новгороде найдены застреленными мужчина и его подруга 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Тела убитых обнаружили утром 26 апреля на улице 50 лет Победы Московского района, сообщает региональный следственный комитет.
По версии следствия, 55-летний мужчина из охотничьего ружья убил свою бывшую сожительницу (45-летняя женщина от ранения в грудь умерла сразу), а затем сам свел счеты с жизнью.
«В салоне автомашины, на которой передвигался погибший, следователи СК обнаружили разрешение на хранение охотничьего двуствольного ружья, изъятого с места преступления», — сообщили в ведомстве.
Сейчас следователи продолжают работать на месте происшествия, выясняются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
Олег Кондрашов - в розыске. Куда уехал бывший сити-менеджер? 22-летняя нижегородка зарезала мужа из-за спора о сигаретах 24-летнюю нижегородку обвиняют в гибели годовалового ребенка на пожаре
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»45
У Клюева нашли тяжелую болезнь24
Столтенберг анонсировал совещание по России124
Россиян оставят без торговых центров217
Трамп унизил Макрона105
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
04:05
Варум окончательно решила судьбу «Зимней вишни»
Шоу-бизнес Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение