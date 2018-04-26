В Нижнем Новгороде найдены застреленными мужчина и его подруга

Тела убитых обнаружили утром 26 апреля на улице 50 лет Победы Московского района, сообщает региональный следственный комитет

По версии следствия, 55-летний мужчина из охотничьего ружья убил свою бывшую сожительницу (45-летняя женщина от ранения в грудь умерла сразу), а затем сам свел счеты с жизнью.

«В салоне автомашины, на которой передвигался погибший, следователи СК обнаружили разрешение на хранение охотничьего двуствольного ружья, изъятого с места преступления», — сообщили в ведомстве.

Сейчас следователи продолжают работать на месте происшествия, выясняются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.