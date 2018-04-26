Последний фигурант дела о подрыве машины бизнесмена в Подмосковье получил 15 лет колонии

«Собранные следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны Московским областным судом достаточными для вынесения приговора Юрию Метелице. Он признан виновным в совершении убийства двух и более лиц, общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений», — говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2002 года у генерального директора одной из подмосковных фирм Александра Маркина возник умысел убить партнера по работе из-за возникших разногласий. С целью убийства, Маркин привлек подчиненных ему охранников, которым были известны распорядок дня коммерсанта и дорога, по которой он перемещался.

Действуя в соответствии с разработанным планом, соучастники приобрели необходимые компоненты для изготовления взрывного устройства и изготовили его, закамуфлировав под придорожный столбик, стоящий неподалеку от дома коммерсанта, после чего установили его там.

В результате 2 декабря 2002 года автомобиль «Мерседес-Бенц», в котором ехал предприниматель, его водитель и охранник, злоумышленники взорвали, приведя взрывное устройство в действие дистанционно. В результате взрыва трое, находившиеся в машине, получили смертельные травмы.

Спустя несколько лет большую часть фигурантов дела удалось задержать, суд вынес им обвинительные приговоры. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 19 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В отношении Маркина Московским областным судом также вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

«Только Юрию Метелице долгие годы удавалось скрываться от правоохранительных органов . Как потом оказалось, все эти 15 лет он проживал под вымышленным именем и с поддельными документами в Рязанской области . Метелица был задержан в феврале 2017 года. На стадии предварительного следствия свою вину не признал и в содеянном не раскаялся», — говорится в сообщении.

Приговором Московского областного суда в отношении Метелицы вынесли обвинительный приговор и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.