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11 нижегородцев осудили за организацию азартных игр
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11 нижегородцев осудили за организацию азартных игр 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Нижегородский районный суд вынес приговор 11 гражданам, которые обвинялись в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщили Newsroom24 в прокуратуре Нижегородского района.
По данным следствия, организованная группа действовала с лета 2015 года по лето 2016 года. В группу по предварительному сговору вошли 10 исполнителей: 7 мужчин и 3 женщины разного возраста, каждый выполнял функцию крупье. Для сокрытия незаконной деятельности казино указанные лица соединили квартиру и подвальное помещение, сделав проход в стене между ними.
Поскольку преступниками предпринимались серьезные меры для сокрытия деятельности игорного дома, правоохранительными органами — сотрудниками УФСБ по Нижегородской области проводилась тщательная оперативно-розыскная работа, в ходе которой и было пресечено данное преступление, а подозреваемые задержаны на месте. Также были обнаружены и изъяты деньги, полученные в результате незаконной игорной деятельности, и игровое оборудование.
Суд признал подсудимых виновными и назначил наказание — организатору и четырем крупье, в том числе одной женщине, в виде реального лишения свободы на срок от 1 года и 8 месяцев до 3,5 лет. Остальные участники организованной группы получили условные сроки.
Ранее сообщалось о том, что организаторов подпольного казино будут судить в Семенове.
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