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Главу двух турфирм в Хабаровске осудили на два года за обман клиентов
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Главу двух турфирм в Хабаровске осудили на два года за обман клиентов 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 27 апр — РИА Новости. Центральный районный суд Хабаровска признал учредителя и генерального директора двух туристических фирм виновной в обмане туристов на 1,2 миллиона рублей и приговорил ее к 2 годам колонии, сообщает прокуратура региона.
"Суд установил, что в период с мая 2016 года по апрель 2017 года генеральный директор заключила с гражданами, желающими отдохнуть в Приморском крае, Таиланде и Китае, договоры на предоставление туристических услуг. Получив от них денежные суммы в счет оплаты путевок, она свои обязательства не выполняла и начинала вводить граждан в заблуждение, изменяя даты поездок, условия договоров, маршруты следования. Впоследствии злоумышленница заявляла, что поездка невозможна из-за действий туроператора", — говорится в сообщении.
На претензии туристов руководитель турфирм писала расписки, однако деньги не возвращала. В результате мошенничества туристам причинен ущерб на сумму свыше 1,2 миллиона рублей, отмечает прокуратура.
Суд приговорил генерального директора турфирм к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и взыскал в пользу потерпевших всю сумму ущерба.
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