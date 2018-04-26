Директор магазина сообщила об ограблении спустя полтора месяца 

Вооруженный преступник ограбил цветочный магазин в Санкт‐Петербурге. Директор обратилась в полицию только через полтора месяца, сообщил сайт «Невские новости».
Хозяйка цветочного магазина 25 апреля рассказала о преступлении, которое произошло 8 марта. Неизвестный мужчина, угрожая ножом, забрал из кассы 4,5 тысячи рублей и скрылся.
Ранее судимый мужчина ограбил пожилую женщину в республике Башкирия. Преступника приговорили к тюремному заключению с учетом уголовного срока, который он не отсидел за прошлое преступление.