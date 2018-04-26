Передачу в колонию наркотиков и психотропных препаратов пресекли на Дону

Как сообщает пресс-служба ведомства, 25 апреля возле внешнего ограждения запретной зоны колонии был задержан молодой человек.

При досмотре у него были обнаружены четыре свертка с таблетками и капсулами, содержащими наркотические и психотропные вещества, пакет с растительной массой зеленого цвета весом около 50 граммов, а также 14 пакетов с темно-зеленными гранулами.

Задержанный, а также изъятые у него вещества переданы полиции.

По факту произошедшего проводится проверка.