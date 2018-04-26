Орловец избил себя, испытывая неприязнь к следователю

Орловский СКР сообщает о вынесении приговора мужчине за заведомо ложный донос. Он отправится в колонию строгого режима на четыре года и три месяца за оговор следователя.

Мужчина был освобожден из мест лишения свободы по УДО, однако не вступил на путь исправления. В ночь с 19 на 20 мая 2017 года он совершил грабеж в городе Новосиль , отобрав у незнакомца деньги с применением насилия. Полицейскими нападавший был задержан и доставлен в местное отделение МВД

При допросе орловец стал наносить себе удары кулаком по лицу, а в появлении кровоподтеков обвинил следователя. При этом мужчину не смутило, что были очевидцы самоистязания. Поведение орловца было вызвано «неприязнью к следователю в связи с осуществлением им уголовного преследования», указано в релизе пресс-службы СКР.