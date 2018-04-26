В Коломне задержали сутенера, организовавшего бордель в сауне

«В помещении сауны, расположенной на улице Производственная, мужчина организовал притон по оказанию интимных услуг. В заведении работали две девушки в возрасте 20 и 30 лет. Правонарушителей задержали полицейские, которые выступили в роли клиентов», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Девушек, оказывающих интимные услуги, привлекли к административной ответственности.