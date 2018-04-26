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В Коломне задержали сутенера, организовавшего бордель в сауне
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В Коломне задержали сутенера, организовавшего бордель в сауне 

РИАМО 31 минуту назад
Фото: РИАМО
Сотрудники полиции задержали в подмосковной Коломне 27-летнего жителя Рязанской области, который организовал притон занятия проституцией в сауне, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«В помещении сауны, расположенной на улице Производственная, мужчина организовал притон по оказанию интимных услуг. В заведении работали две девушки в возрасте 20 и 30 лет. Правонарушителей задержали полицейские, которые выступили в роли клиентов», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Девушек, оказывающих интимные услуги, привлекли к административной ответственности.
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