Ещё
Организатор занятия проституцией задержан в Коломне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Организатор занятия проституцией задержан в Коломне 

Вести Подмосковья 2 часа назад
Фото: Вести Подмосковья
27-летний житель Рязанской области, подозреваемый в организации занятия проституцией, задержан в Коломне. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Московской области.
Установлено, что злоумышленник организовал притон в сауне на Производственной улице. Интимные услуги оказывали две девушки в возрасте 20 и 30 лет, добавляется в сообщении.
Правонарушителей задержали полицейские, вступившие в роль клиентов, после передачи денег за оказание сексуальных услуг.
Возбуждено уголовное дело по факту организации занятия проституцией. Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Девушки привлечены к административной ответственности по факту занятия проституцией и в соответствии со статьей 18.8 «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».
Вести Подмосковья: последние новости
Следователи устанавливают обстоятельства смерти сотрудника изолятора в Химках Подмосковные полицейские задержали «телефонного террориста» У предпринимателя вымогали 1 млн рублей в счёт несуществующего долга
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»45
У Клюева нашли тяжелую болезнь24
Столтенберг анонсировал совещание по России124
Россиян оставят без торговых центров217
Трамп унизил Макрона105
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
04:05
Варум окончательно решила судьбу «Зимней вишни»
Шоу-бизнес Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение