Организатор занятия проституцией задержан в Коломне 

27-летний житель Рязанской области, подозреваемый в организации занятия проституцией, задержан в Коломне. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Московской области.
Установлено, что злоумышленник организовал притон в сауне на Производственной улице. Интимные услуги оказывали две девушки в возрасте 20 и 30 лет, добавляется в сообщении.
Правонарушителей задержали полицейские, вступившие в роль клиентов, после передачи денег за оказание сексуальных услуг.
Возбуждено уголовное дело по факту организации занятия проституцией. Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Девушки привлечены к административной ответственности по факту занятия проституцией и в соответствии со статьей 18.8 «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».