Организатор занятия проституцией задержан в Коломне

27-летний житель Рязанской области , подозреваемый в организации занятия проституцией, задержан в Коломне . Об этом сообщает пресс-служба МВД по Московской области.

Установлено, что злоумышленник организовал притон в сауне на Производственной улице. Интимные услуги оказывали две девушки в возрасте 20 и 30 лет, добавляется в сообщении.

Правонарушителей задержали полицейские, вступившие в роль клиентов, после передачи денег за оказание сексуальных услуг.

Возбуждено уголовное дело по факту организации занятия проституцией. Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.