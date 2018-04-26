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Мособлсуд оправдал предполагаемого заказчика убийства мэра подмосковного Дзержинского
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Мособлсуд оправдал предполагаемого заказчика убийства мэра подмосковного Дзержинского 

Агентство «Москва» 1 час назад
Мособлсуд оправдал Дмитрия Лукина, который, по версии следствия, являлся заказчиком убийства мэра подмосковного Дзержинского Виктора Доркина. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Наталья Осипова.
«Сегодня был вынесен оправдательный приговор в отношении Д. Лукина, обвинявшегося в организации убийства в марте 2006 г. мэра Дзержинского и незаконном хранении и перевозке оружия. Приговор был вынесен на основании оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей от 3 апреля 2018 г., которые признали недостаточными представленные стороной обвинения улики. Д. Лукин был освобожден в зале суда после провозглашения вердикта», — пояснила собеседница агентства.
В. Доркин был убит из огнестрельного оружия в конце марта 2006 г. на детской площадке недалеко от своего дома. В мэра произвели не менее 40 выстрелов. В ходе расследования уголовного дела были установлены, задержаны и впоследствии осуждены исполнители данного преступления — Сергей Булавин, Игорь Золотенков и Игорь Столяк. Д. Лукина объявили в розыск, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.
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