Мособлсуд оправдал предполагаемого заказчика убийства мэра подмосковного Дзержинского 

Мособлсуд оправдал Дмитрия Лукина, который, по версии следствия, являлся заказчиком убийства мэра подмосковного Дзержинского Виктора Доркина. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Наталья Осипова.
«Сегодня был вынесен оправдательный приговор в отношении Д. Лукина, обвинявшегося в организации убийства в марте 2006 г. мэра Дзержинского и незаконном хранении и перевозке оружия. Приговор был вынесен на основании оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей от 3 апреля 2018 г., которые признали недостаточными представленные стороной обвинения улики. Д. Лукин был освобожден в зале суда после провозглашения вердикта», — пояснила собеседница агентства.
В. Доркин был убит из огнестрельного оружия в конце марта 2006 г. на детской площадке недалеко от своего дома. В мэра произвели не менее 40 выстрелов. В ходе расследования уголовного дела были установлены, задержаны и впоследствии осуждены исполнители данного преступления — Сергей Булавин, Игорь Золотенков и Игорь Столяк. Д. Лукина объявили в розыск, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.