Мособлсуд огласил оправдательный приговор обвиняемому в убийстве мэра Дзержинского

Московский областной суд огласил оправдательный приговор Дмитрию Лукину , который обвинялся в организации убийства мэра подмосковного города Дзержинский Виктора Доркина. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщила пресс‐служба суда.

Ранее присяжные нашли его вину недоказанной и постановили его оправдать В тот же день, 11 апреля, Лукина отпустили из зала суда.

Игоря Золотенкова. Его обвиняли в исполнении «заказа» на ликвидацию градоначальника Дзержинского в марте 2006 года. Лукина подозревали в найме киллеров Сергея Булавинова

Мэра Дзержинского расстреляли на улице Лесной из автомата с глушителем. В него выпустили не менее 18 пуль. Киллеров приговорили к 15 и 9,5 годам лишения свободы еще в 2007 году. Лукина задержали только в 2016 в аэропорту Внуково

Присяжные Московского областного суда вынесли оправдательный вердикт в отношении Дмитрия Лукина, обвиняемого в организации убийства мэра города Дзержинский Виктора Доркина. По версии следствия, он занимался наймом киллеров.