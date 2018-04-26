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Мособлсуд огласил оправдательный приговор обвиняемому в убийстве мэра Дзержинского
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Мособлсуд огласил оправдательный приговор обвиняемому в убийстве мэра Дзержинского 

360tv.ru 1 час назад
Московский областной суд огласил оправдательный приговор Дмитрию Лукину, который обвинялся в организации убийства мэра подмосковного города Дзержинский Виктора Доркина. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщила пресс‐служба суда.
Ранее присяжные нашли его вину недоказанной и постановили его оправдать В тот же день, 11 апреля, Лукина отпустили из зала суда.
Его обвиняли в исполнении «заказа» на ликвидацию градоначальника Дзержинского в марте 2006 года. Лукина подозревали в найме киллеров Сергея Булавинова и Игоря Золотенкова.
Мэра Дзержинского расстреляли на улице Лесной из автомата с глушителем. В него выпустили не менее 18 пуль. Киллеров приговорили к 15 и 9,5 годам лишения свободы еще в 2007 году. Лукина задержали только в 2016 в аэропорту Внуково.
Присяжные Московского областного суда вынесли оправдательный вердикт в отношении Дмитрия Лукина, обвиняемого в организации убийства мэра города Дзержинский Виктора Доркина. По версии следствия, он занимался наймом киллеров.
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