Полиция задержала мужчин, продавших пенсионерке за 1 млн руб. персиковый сок вместо лекарства

«В полицию обратилась 70-летняя москвичка. Потерпевшая рассказала, что на городской телефон ей позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей медицинского учреждения. Женщина заявила, что у пенсионерки выявлено тяжелое заболевание и ей необходимо дорогостоящее лекарственное средство. Спустя пару часов приехал мужчина, который забрал у потерпевшей деньги и передал пакет с «лекарством». Злоумышленник предупредил, что препарат необходимо на некоторое время оставить в холодильнике», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что позднее хозяйка обнаружила, что ей привезли не лекарство, а персиковый сок. Сумма ущерба превысила 1 млн руб. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали двух мужчин, один из которых ранее судим. По словам задержанных, большую часть похищенных денег они передали сообщнику.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).