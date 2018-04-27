Московская пенсионерка купила у аферистов пакет сока за 1 млн рублей, чтобы «излечиться от рака»

Столичные полицейские расследуют крупное мошенничество, совершенное в отношении 70-летней москвички. Женщину убедили купить пакет обычного сока за один миллион рублей, выдавая напиток за чудодейственное лекарство, которое избавит потерпевшую от вымышленного онкологического заболевания.

В рамках расследования полицейские задержали двух приезжих в возрасте 25 лет и 31 года, сообщает

официальный сайт

УВД по ВАО Москвы . Один из них ранее уже был судим. По словам задержанных, большую часть похищенных денег они передали своему сообщнику, найти которого пока не удалось.

Как рассказал следователь СО ОМВД России по району Гольяново лейтенант юстиции Михаил Литвинюк, в полицию обратилась 70-летняя москвичка, проживающая в одном из домов по Чусовской улице. Она рассказала, что на городской телефон ей позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей больницы, в которой потерпевшая ранее проходила лечение. Со слов женщины-"медика", ее коллеги «перепроверили анализы» и обнаружили у пациентки рак. После этого собеседница предложила пенсионерке купить дорогостоящее лекарство, сообщает телеграм-канал

Criminal Bio Времени на долгие раздумья пенсионерке не дали, да она и не хотела его терять. «Спустя пару часов приехал мужчина, который забрал у нее денежные средства и передал пакет с „лекарством“, — говорится в пресс-релизе полиции. Злоумышленник также предупредил, что препарат необходимо на пару часов оставить в холодильнике.

»Позднее хозяйка обнаружила, что ей привезли не лекарство, а персиковый сок. Сумма ущерба превысила миллион рублей", — добавили в полиции.

Пострадавашая позвонила своей дочери, рассказав ей о случившемся, а потом обратилась в правоохранительные органы.