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Дело мошенников, предлагавших пенсионерам «накрутить» северный стаж в Северодвинске, направлено в суд
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Дело мошенников, предлагавших пенсионерам «накрутить» северный стаж в Северодвинске, направлено в суд 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
В Архангельской области официально завершено предварительное расследование уголовного дела семи жителей области, создавших организованную мошенническую группу и фиктивно «надувавших» пенсии с помощью северного стажа. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Северодвинск вместе с Пинежским, Лешуконским и Мезенским районами относится к территориям Крайнего Севера. Там применяется коэффициент для расчета пенсий равный 1,4. Остальная территория Архангельской области приравнена к районам Крайнего Севера с коэффициентом 1,2.
Преступники фиктивно трудоустраивали пожилых людей в Северодвинске для того, чтобы в будущем они получали надбавку за работу в условиях Крайнего Севера. Махинациями занимались в двух специально созданных коммерческих фирмах, за подложные документы получали вознаграждение. — Всего таким образом было фиктивно трудоустроено более 250 пенсионеров, проживающих на территории Архангельской области. Участники группы получили незаконное денежное вознаграждение в сумме свыше 2 миллионов 700 тысяч рублей, — добавила Ирина Волк. Из-за этой схемы государству причинен ущерб в 1,6 миллиона рублей. Преступникам предъявлено обвинение по статье «Мошенничество при получении выплат». Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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