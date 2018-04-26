Нижегородец убил «бывшую» и застрелился сам

фото pixabay.comНижегородец убил «бывшую» и застрелился самВ Московском районе на улице 50 лет Победы, утром 26 апреля были обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи. По версии следствия, 55-летний мужчина застрелил бывшую сожительницу из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством. Оба от полученных ранений скончались на месте.

В салоне автомашины, на которой передвигался погибший, следователи обнаружили разрешение на хранение охотничьего двуствольного ружья, изъятого с места преступления.

Расследование продолжается.