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Нижегородец убил «бывшую» и застрелился сам
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Нижегородец убил «бывшую» и застрелился сам 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comНижегородец убил «бывшую» и застрелился самВ Московском районе на улице 50 лет Победы, утром 26 апреля были обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.
На место происшествия незамедлительно выехали следователи. По версии следствия, 55-летний мужчина застрелил бывшую сожительницу из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством. Оба от полученных ранений скончались на месте.
В салоне автомашины, на которой передвигался погибший, следователи обнаружили разрешение на хранение охотничьего двуствольного ружья, изъятого с места преступления.
Расследование продолжается.
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