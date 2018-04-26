Мужчина застрелил свою бывшую подругу из двустволки и свел счеты с жизнью 

Трагедия произошла по адресу 50 лет Победы, 13, сообщают очевидцы.
По версии следствия, 55-летний мужчина из принадлежащего ему охотничьего ружья произвел выстрел в грудь бывшей сожительнице. От полученного ранения 45-летняя потерпевшая скончалась на месте. Затем мужчина свел счеты с жизнью.
Прибывшие на место следователи нашли в машине погибшего мужчины документы на охотничье двуствольное ружье, сообщает СУ СК по Нижегородской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее мы писали про новорожденную девочку, которая погибла из-за неперевязанной пуповины.