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В Москве неизвестные подвезли пенсионерку до дома и похитили у нее 500 тыс. руб
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В Москве неизвестные подвезли пенсионерку до дома и похитили у нее 500 тыс. руб 

РИАМО 39 минут назад
Двое неизвестных подвезли пожилую жительницу столицы от отделения банка до дома, после чего тайно похитили у нее 500 тысяч рублей, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
В полицию обратилась 79-летняя жительница Москвы, которую обокрали после поездки в машине с неизвестными.
«У выхода из отделения банка двое неизвестных под предлогом подвезти женщину до ее места жительства, проследовали с ней машине до Востряковского проезда, где открыто похитили у нее 502 тысячи рублей, после чего высадили ее из авто и скрылись», — сказал собеседник агентства.
По данному возбуждено уголовное дело, добавил он.
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