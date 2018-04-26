В Москве неизвестные подвезли пенсионерку до дома и похитили у нее 500 тыс. руб

Двое неизвестных подвезли пожилую жительницу столицы от отделения банка до дома, после чего тайно похитили у нее 500 тысяч рублей, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве

В полицию обратилась 79-летняя жительница Москвы, которую обокрали после поездки в машине с неизвестными.

«У выхода из отделения банка двое неизвестных под предлогом подвезти женщину до ее места жительства, проследовали с ней машине до Востряковского проезда, где открыто похитили у нее 502 тысячи рублей, после чего высадили ее из авто и скрылись», — сказал собеседник агентства.

По данному возбуждено уголовное дело, добавил он.