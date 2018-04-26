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«Связному» из орловской колонии добавили шесть лет лишения свободы
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«Связному» из орловской колонии добавили шесть лет лишения свободы 

РИА 57 36 минут назад
Фото: РИА 57
Вступил в законную силу приговор орловцу, который отбывал срок в ИК-5 и попался на взятках. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с переводом в колонию строгого режима.
Мужчина наладил канал поставки в нарышкинскую колонию сотовых телефонов и необходимых комплектующих к ним. Для этого он вступил в сговор с сотрудником ИК-5, которому посулил денежное вознаграждение. В сообщении прокуратуры Орловской области не указано, сколько телефонов удалось переправить подельникам, но с августа по декабрь 2016 года общий объем взяток составил 118 тысяч рублей. Действия «связного» квалифицировали по двум статьям уголовного кодекса: мелкое взяточничество и дача взятки должностному лицу.
Уголовное дело в отношении сотрудника колонии выделено в отдельное производство.
Сообщение «Связному» из орловской колонии добавили шесть лет лишения свободы появились сначала на РИА 57.
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