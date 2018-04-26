Коллектив садоводческого некоммерческого товарищества в Волгоградской области выразил благодарность полицейским

На имя начальника Главного Управления МВД России по Волгоградской области поступило обращение от председателя садоводческого некоммерческого товарищества «Сосновый бор», в котором он, от имени коллектива, просит выразить благодарность сотрудникам отделения полиции (дислокация г. Краснослободск) Отдела МВД России по Среднеахтубинскому району: старшему участковому уполномоченному капитану полиции Ситникову Илье Анатольевичу, оперуполномоченным группы уголовного розыска лейтенанту полиции Краюшкину Александру Владимировичу, старшему лейтенанту полиции Краюшкину Владимиру Владимировичу, старшему оперуполномоченному майору полиции Томенко Евгению Сергеевичу, следователю следственного отдела майору юстиции Ромашову Павлу Петровичу за успешное раскрытие краж из четырех дачных домов.

10 августа 2017 года хозяйка одного из дачных строений, отлучившись в местный магазин, по возвращению заметила, что в её доме открыты окна. Предполагая, что воры находятся внутри, женщина, не мешкая, вызвала наряд полиции. Однако стражи порядка, прибыв в составе следственно-оперативной группы на место происшествия, в доме никого не обнаружили, а женщина пояснила, что исчезла дорогая техника: планшет, телевизор, ноутбук и другие предметы быта.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейские вышли на след предполагаемого подозреваемого. В лесополосе они обнаружили рюкзак с украденным имуществом и задержали злоумышленника, который прятался в зарослях кустарника.

Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что успел совершить хищение имущества из четырех дачных домов. Общая сумма ущерба составила около 110 тысяч рублей.

Следователями в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2, ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину». В отношении мужчины была избрана мера пресечения — содержание под стражей.

После проведения всех необходимых следственных действий, в декабре 2017 года уголовное дело было рассмотрено судом Среднеахтубинского района, обвиняемый признан виновным в совершении вышеперечисленных деяний и ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Председатель товарищества в своем обращении выразил признательность сотрудникам полиции не только за безукоризненное выполнение своих обязанностей, но и за готовность прийти на помощь в любую минуту.