В полицию пожаловался отец, чью дочь изнасиловал 18-летний житель Подмосковья 

24 апреля в полицию поступило сообщение от жителя поселка Белоозерский, который сообщил, что 18‐летний молодой человек изнасиловал его 16‐летнюю дочь в доме в деревне Губино, где имеет свой участок. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
Мужчина выполняет обязанности рабочего на машиностроительном заводе. Он рассказал, что в период времени с 23:30 23 апреля по 07:00 24 апреля 18-летний молодой человек изнасиловал его 16-летнюю дочь в доме в одной из деревень Воскресенского района.
Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Подозреваемый задержан.
Накануне житель Сочи изнасиловал бывшую супругу. Он приехал к ней домой, чтобы поговорить. Но в какой-то момент не смог устоять, набросился на нее и изнасиловал.