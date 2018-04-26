В полицию пожаловался отец, чью дочь изнасиловал 18-летний житель Подмосковья

24 апреля в полицию поступило сообщение от жителя поселка Белоозерский, который сообщил, что 18‐летний молодой человек изнасиловал его 16‐летнюю дочь в доме в деревне Губино, где имеет свой участок. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах

Мужчина выполняет обязанности рабочего на машиностроительном заводе. Он рассказал, что в период времени с 23:30 23 апреля по 07:00 24 апреля 18-летний молодой человек изнасиловал его 16-летнюю дочь в доме в одной из деревень Воскресенского района.

Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Подозреваемый задержан.