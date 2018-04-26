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В центре Пензы три парня обокрали «шестерку»
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В центре Пензы три парня обокрали «шестерку» 

PNZdrive 43 минуты назад
Фото: PNZdrive
В Пензе правоохранители задержали трех молодых людей, подозреваемых в краже из автомобиля.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в отдел полиции №1 УМВД России по городу за помощью пришел 25-летнй автовладелец. По его словам, ночью на улице Суворова неизвестные, разбив ветровое стекло, залезли в легковушку «ВАЗ-2106», оставленную возле дома. Из салона авто они вытащили автомагнитолу, аккумулятор и 500 рублей.
«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления троих жителей Пензы в возрасте от 19 лет до 21 года, один из которых привлекался к уголовной ответственности. Они признались в преступлении. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — добавили в пресс-службе УМВД.
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