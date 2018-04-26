МВД: Почти 40 аптек в столице участвовали в схеме по продаже наркотических средств без рецепта

«В ходе рейда проверено 38 аптек и офисное помещение, арендуемое фигурантами. Изъято более 18 тыс. таблеток, 2 тыс. флаконов, компьютеры, денежные средства и материальные ценности на сумму свыше 10 млн руб., а также документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности участников группы и имеющие значение для расследования. Возбуждено восемь уголовных дел по ст. 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»). Полицейскими задержаны лидеры и активные участники группы», — рассказала И. Волк.

Она отметила, что злоумышленники реализовывали в аптеках контролируемые препараты наркозависимым людям для немедицинского потребления партиями без рецепта и кассового чека. Цена на препараты при этому, по данным ведомства, была завышена в 15 раз.