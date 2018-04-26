Ещё
МВД: Почти 40 аптек в столице участвовали в схеме по продаже наркотических средств без рецепта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МВД: Почти 40 аптек в столице участвовали в схеме по продаже наркотических средств без рецепта 

Агентство «Москва» 45 минут назад
Фото: 360tv.ru
Столичная полиция пресекла деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконном сбыте сильнодействующие лекарственных средств в крупном размере, сообщила Агентству городских новостей «Москва» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В ходе рейда проверено 38 аптек и офисное помещение, арендуемое фигурантами. Изъято более 18 тыс. таблеток, 2 тыс. флаконов, компьютеры, денежные средства и материальные ценности на сумму свыше 10 млн руб., а также документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности участников группы и имеющие значение для расследования. Возбуждено восемь уголовных дел по ст. 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»). Полицейскими задержаны лидеры и активные участники группы», — рассказала И. Волк.
Она отметила, что злоумышленники реализовывали в аптеках контролируемые препараты наркозависимым людям для немедицинского потребления партиями без рецепта и кассового чека. Цена на препараты при этому, по данным ведомства, была завышена в 15 раз.
Агентство «Москва»: последние новости
Неизвестные в масках избили девятиклассника на западе Москвы Пенсионер в Москве обвинил дочь и зятя в хищении имущества на 31,5 млн руб. Защита К.Серебренникова обжаловала продление домашнего ареста режиссера до 19 июля
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»24
Россиян оставят без торговых центров157
Трамп унизил Макрона57
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США187
Назван доход говорившей с Путиным звезды63
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
02:08
Умерла звезда сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение