В Екатеринбурге дворник получил 11 лет строгача за убийство студентки

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ранее судимый мужчина работал дворником в микрорайоне «Солнечный».

По материалам дела, в ночь на 17 ноября прошлого года он жестоко расправился с 20-летней девушкой. Мужчина нанес ей не менее шести ударов ножом. Трагедия произошла в одной из квартир дома по улице Лучистая, где и проживала студентка. Квартиру ей купили бабушка и дедушка. Девушка погибла на месте.

В ведомстве уточнили, что погибшая была знакома со своим убийцей, поскольку дружила с его малолетней дочерью.

Помимо 11 лет колонии строго режима суд приговорил мужчину к ограничению свободы после отбытия срока на один год и шесть месяцев. Также суд удовлетворил гражданский иск, взыскав с него в пользу родственников погибшей 800 тыс. рублей в качестве морального вреда и 125 тыс. рублей в качестве материального вреда.