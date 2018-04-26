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В Екатеринбурге дворник получил 11 лет строгача за убийство студентки
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В Екатеринбурге дворник получил 11 лет строгача за убийство студентки 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ранее судимый мужчина работал дворником в микрорайоне «Солнечный».
По материалам дела, в ночь на 17 ноября прошлого года он жестоко расправился с 20-летней девушкой. Мужчина нанес ей не менее шести ударов ножом. Трагедия произошла в одной из квартир дома по улице Лучистая, где и проживала студентка. Квартиру ей купили бабушка и дедушка. Девушка погибла на месте.
В ведомстве уточнили, что погибшая была знакома со своим убийцей, поскольку дружила с его малолетней дочерью.
Помимо 11 лет колонии строго режима суд приговорил мужчину к ограничению свободы после отбытия срока на один год и шесть месяцев. Также суд удовлетворил гражданский иск, взыскав с него в пользу родственников погибшей 800 тыс. рублей в качестве морального вреда и 125 тыс. рублей в качестве материального вреда.
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