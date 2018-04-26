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На Южном Урале арестованы грабители и торговцы оружием
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На Южном Урале арестованы грабители и торговцы оружием 

Уральский меридиан 53 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
В Челябинске оперативниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области совместно с сотрудниками регионального Управления Росгвардии задержан 31-летний мужчина, подозреваемый в грабеже, совершенном в начале апреля на территории Коркино. Двое местных жителей обратились в отдел полиции и сообщили, что трое неизвестных, проникнув к ним в жилище, с применением угроз и насилия похитили у них деньги.
По данному факту в следственном отделе ОМВД России по Коркинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, в, г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Двое подозреваемых, 1985 и 1986 годов рождения, были задержаны ранее. За совершение данного преступления законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В настоящее время всем задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
«Работая над раскрытием преступления, сотрудники полиции провели ряд мероприятий в отношении жителей Челябинской области, в отношении которых имелись сведения о возможной причастности к противоправной деятельности. Так, в селе Еткуль в доме у 25-летнего молодого человека оперативники обнаружили пригодный для производства выстрелов боевыми патронами пистолет, охотничьи боеприпасы и самодельные ножи. Весь арсенал изъят. По факту незаконного оборота оружия в ОМВД России по Еткульскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренному частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Максимальная санкция за совершение данного противоправного деяния — лишение свободы на срок до четырех лет», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Проводятся дальнейшие мероприятия.
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