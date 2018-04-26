В отношении экс-главы Торфяного сельского поселения Оричевского района возбуждено второе уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета России по Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Торфяного сельского поселения Оричевского района по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием своего служебного положения).

Как сообщалось ранее, бывший глава Торфяного сельского поселения Оричевского района Кировской области присвоил себе часть денежных средств от проданной электрической тали. Материальный ущерб бюджету Торфяного сельского поселения составил не менее 20 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела следователями Нововятского МСО СУ СКР по Кировской области выявлен еще один эпизод преступных действий подозреваемым.

«По версии следствия, 30 ноября 2016 он осуществил продажу принадлежащего администрации Торфяного имущества — паровозного котла по цене лома черных металлов. Полученные денежные средства в бюджет Торфяного сельского поселения не перечислил, присвоил себе, чем причинил материальный ущерб на сумму не менее 17 тысяч рублей», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

Расследование продолжается.

Фото — media-fm.ru