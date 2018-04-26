В Кирове оперы подкинули наркотики задержанному

Инцидент произошел в мае 2017 года. По версии следствия, оперуполномоченный отдела уголовного розыска МО МВД России «Юрьянский» накануне получил оперативную информацию о намерении местных жителей выехать в Киров для приобретения наркотических средств. Согласно материалам дела, позже в области были задержаны молодые люди. Правоохранители доставили их в местный отдел полиции, где был проведен личный досмотр задержанных. К удивлению полицейских, наркотиков при них обнаружено не было. В тот же день правоохранители осуществили досмотр авто наркодилеров, где впоследствии были обнаружены запрещенные вещества.

«Поскольку личный досмотр молодых людей и их автомобиля был проведен не на месте задержания, а также в отсутствии понятых и без составления протокола, оперуполномоченный решил подкинуть обнаруженный в ходе обысков наркотик одному из задержанных», — сообщил представитель пресс-службы СУ СКР региона.

Таким образом сотрудник полиции решил сфальсифицировать результаты оперативно-розыскной деятельности в целях оперативного раскрытия совершенного преступления. В осуществлении преступного замысла также был задействован еще один оперуполномоченный отдела уголовного розыска МО МВД России «Юрьянский». «Осознавая незаконность своих действий и истинные намерения коллеги, мужчина подбросил наркотики в карман одежды одного из задержанных. Запрещенное вещество было изъято в ходе личного досмотра в присутствии понятых», — сообщил представитель ведомства.

В ходе расследования уголовного дела подозреваемые свою вину не признали. В настоящий момент они находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.