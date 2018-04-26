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Нижегородский чиновник осужден за торговлю персональными данными
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Нижегородский чиновник осужден за торговлю персональными данными 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comНижегородский чиновник осужден за торговлю персональными даннымиПеред судом предстанет бывший начальник одного из подразделений Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода. Как сообщили в Следственном управлении СКР по Нижегородской области, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
За «содействием» к 36-летнему чиновнику обратился человек, занимающийся риелторскими услугами. По версии следствия, за взятку в 1,2 миллиона рублей начальник управления согласился в течение года передавать любые сведения ограниченного доступа, в том числе персональные данные граждан, которые содержатся в информационных системах по учёту объектов недвижимости и земельных участков. В подтверждение своей готовности к «сотрудничеству» чиновник передал электронный носитель с частью запрошенных данных.
Передача части «гонорара» состоялась в одном из кафе в центре Нижнего Новгорода. Работник мэрии, как следует из материалов дела, получил 355 тысяч рублей, после чего и был задержан.
Вину в получении взятки чиновник не признал. С работы его уволили. Обвиняемый под подпиской о невыезде.
Бывшему чиновнику грозит от 8 до 15 лет колонии. К сроку может добавиться штраф в размере до 70-кратной суммы взятки.
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