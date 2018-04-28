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Экс-глава Тункинского района в Бурятии подозревается в хищении муниципального имущества
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Экс-глава Тункинского района в Бурятии подозревается в хищении муниципального имущества 

ТАСС 1 час назад
Фото: БайкалФинанс
УЛАН-УДЭ, 28 апреля. /ТАСС/. Следователи задержали бывшего главу Тункинского района Бурятии Андрея Самаринова, он подозревается хищении муниципального имущества — комплекса местной здравницы. Об этом сообщили журналистам в субботу в республиканском Следственном управлении СКР.
"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы муниципального образования «Тункинский район» Республики Бурятия Андрея Самаринова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере")", — сообщили в ведомстве.
По версии следствия, Самаринов в период осуществления полномочий главы района решил похитить муниципальное имущество — земельный участок и три строения здравницы, расположенной в местности Вышка.
"Для этого в июне 2014 года была сделана заниженная оценка имущества. После Самаринов поручил своему заместителю передать землю и строения в уставной капитал подконтрольной ему фирмы под видом муниципального партнерства для проведения якобы реновации местных здравниц, — уточнили в Следственном управлении. — Доводя до конца задуманное преступление, в течение 2015 года глава района при помощи сообщников создал еще одну подконтрольную себе компанию. В ее уставной капитал перекочевало то самое муниципальное имущество, которое должно было обновиться за счет обещанных частных инвестиций".
"В реальности комплекс муниципальной здравницы был просто похищен главой района, чем причинен имущественный ущерб местному бюджету в особо крупном размере", — подчеркнули в ведомстве. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступления и сбор доказательств. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.
Тункинский район расположен в западной части Бурятии, известен своей уникальной природой — хребтами Восточных Саян, минеральными источниками. На территории муниципального образования расположено несколько здравниц, в также Тункинский национальный парк, охраняемый ЮНЕСКО.
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