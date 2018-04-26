Деньги оренбуржцев за «коммуналку» осели в предприятии ЖКХ

Оренбургская прокуратура добилась возбуждения уголовного дела в отношении предприятия в сфере ЖКХ.

В ходе проверки установлено, что одна из фирм в областном центре с ноября 2015 года по сентябрь 2016 года получила от ТСЖ около 4 млн рублей на оплату горячей воды и отопления в трех домах. Однако сотрудники фирмы направили «тепловикам» лишь 1 млн 300 тыс. рублей, а остальные деньги потратили на работу самой коммунальной организации.

Таким образом, ресурсоснабжающей компании причинили ущерб в особо крупном размере. После завершения доследственной проверки о злоупотреблениях должностных лиц предприятия возбуждено уголовное дело. Надзорное ведомство контролирует ход расследования.