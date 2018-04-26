В Югре сотрудники полиции задержали подозреваемого в телефонных мошенничествах

Сотрудниками УУР УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре совместно с коллегами из ОМВД России по г. Мегиону установлен и задержан интернет-мошенник, обманувший 30 граждан. Его жертвами стали не только жители округа, но и Ставропольского края. Общая сумма ущерба составила более 350 000 рублей.

Следствием установлено, что злоумышленник на официальных сайтах мировых судов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры находил информацию о проведении судебных заседаниях по рассмотрению дел о лишении водительских прав за управление в состоянии алкогольного опьянения. Использовав также размещенную информацию о лицах, в отношении которых проводились слушания, через социальные сети он предлагал последним свои услуги по урегулированию вопроса и возврату водительского удостоверения. Сумму, которую граждане должны были перечислить на банковский счет злоумышленника, равнялась 50 000 рублей. После «сделки» мошенник блокировал страницы пользователей либо добавлял их в «черный список». Однако, в более 10 случаях мужчине не удалось довести до конца по независящим от него обстоятельствам свою противоправную деятельность, в связи с тем, что югорчане отказывались перечислять денежные средства.

В ходе проведения ряда технических и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска УМВД совместно с оперативниками ОМВД по г. Мегиону личность гражданина установлена. Им оказался 26-летний уроженец Оренбургской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение наркотических веществ и совершение кражи. Известно, что мужчина проживал в округе более года, нигде не работал.

СО ОМВД России по г. Мегиону в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция инкриминируемой статьи предусматривает в качестве максимальной меры наказания 5 лет лишения свободы.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.