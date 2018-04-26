Мужчине выстрелили в колено из пистолета в московском кафе

В больницу поступил мужчина с огнестрельным ранением левого коленного сустава.

«Ранения он получил от неизвестного во время конфликта в кафе на Самаркандском бульваре, дом 8. Полицейские задержали безработного мужчину 1983 года рождения. В ходе личного досмотра у него изъяли пистолет марки «ПМ», — сказал собеседник агентства.

По факту незаконного оборота оружия возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован.