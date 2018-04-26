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Мужчине выстрелили в колено из пистолета в московском кафе
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Мужчине выстрелили в колено из пистолета в московском кафе 

РИАМО 1 час назад
На юго-востоке Москвы мужчина выстрелил из пистолета в колено посетителю кафе, с которым у него произошел конфликт, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
В больницу поступил мужчина с огнестрельным ранением левого коленного сустава.
«Ранения он получил от неизвестного во время конфликта в кафе на Самаркандском бульваре, дом 8. Полицейские задержали безработного мужчину 1983 года рождения. В ходе личного досмотра у него изъяли пистолет марки «ПМ», — сказал собеседник агентства.
По факту незаконного оборота оружия возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован.
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