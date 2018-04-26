Под Пензой подросток угнал грузовой фургон и бросил его на трассе 

В Мокшанском районе Пензенской области полицейские разыскали злоумышленника, угнавшего автомобильный фургон.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в местное отделение полиции с заявлением пришла бизне-леди. Она пожаловалась, что днем в поселке Мокшан неизвестный угнал грузовой фургон «Газель», припаркованного возле дома.
«Полицейские нашли грузовик на автостоянке возле поселка Труженик на 606 километре трассы М5 «Урал». Инспекторы ДПС установили причастность к совершению преступления несовершеннолетнего парня, живущего в Мокшанском районе. Он признался в преступлении. По факту угона возбуждено уголовное дело», — добавили в пресс-службе УМВД.