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Подмосковные воры ограбили бизнесмена в лучших традициях кино
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Подмосковные воры ограбили бизнесмена в лучших традициях кино 

360tv.ru 1 час назад
25 апреля в полицию обратился житель коттеджного поселка «Зеленый город» с сообщением, что двое неизвестных ворвались к нему в дом и украли 6,5 миллионов рублей, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. Но не все так скучно, как кажется на первый взгляд.
Потерпевший работает генеральным директором одной из крупных российских компаний по производству продукции нефтегазового сектора. Партнерами этой организации являются «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Тотал» и другие.
Он рассказал, что 24 апреля в 23:00 двое мужчин взломали дверь его дома, связали его скотчем, после чего украли у него пять миллионов рублей и часы за 1,5 миллиона рублей.
По данному факту проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». С места преступления сняли отпечатки пальцев, следы обуви, перчаток и скотч.
В начале апреля безработный москвич лишился 666 тысяч рублей после того, как его связали шнуром от утюга и избили. К нему в квартиру проникли три человека, которые украли телефон, паспорт и две банковские карты.
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