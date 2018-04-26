Подмосковные воры ограбили бизнесмена в лучших традициях кино

25 апреля в полицию обратился житель коттеджного поселка «Зеленый город» с сообщением, что двое неизвестных ворвались к нему в дом и украли 6,5 миллионов рублей, сообщил «360» источник в правоохранительных органах . Но не все так скучно, как кажется на первый взгляд.

«Роснефть», Потерпевший работает генеральным директором одной из крупных российских компаний по производству продукции нефтегазового сектора. Партнерами этой организации являются «Газпром» «Лукойл» , «Тотал» и другие.

Он рассказал, что 24 апреля в 23:00 двое мужчин взломали дверь его дома, связали его скотчем, после чего украли у него пять миллионов рублей и часы за 1,5 миллиона рублей.

По данному факту проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». С места преступления сняли отпечатки пальцев, следы обуви, перчаток и скотч.

В начале апреля безработный москвич лишился 666 тысяч рублей после того, как его связали шнуром от утюга и избили. К нему в квартиру проникли три человека, которые украли телефон, паспорт и две банковские карты.