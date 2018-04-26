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В Италии мигранта из Гамбии арестовали по подозрению в подготовке теракта
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В Италии мигранта из Гамбии арестовали по подозрению в подготовке теракта 

РИА Новости 1 час назад
РИМ, 26 апр — РИА Новости, Сергей Старцев. Итальянская полиция и карабинеры по указанию прокуратуры Неаполя провели в четверг совместную антитеррористическую операцию, в ходе которой арестовали гражданина Гамбии, который подозревается в подготовке теракта, сообщили местные СМИ.
Арест был проведен в рамках следственного дела, которое в настоящее время ведет неаполитанская прокуратура. Согласно поступающей информации, речь идет о мигранте, который подал запрос о получении политического убежища в Италии, однако решение по данному вопросу пока не было принято официальными властями.
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